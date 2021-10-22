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Военнослужащие четырех стран ОДКБ взяли штурмом населенный пункт в Таджикистане

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Военнослужащие четырех стран ОДКБ в ходе боевых учений взяли штурмом населенный пункт в Таджикистане, сообщает ТАСС.

«Разведывательные подразделения вооруженных сил России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана провели специальную операцию по освобождению горного селения, которое по сценарию учения было захвачено отрядом бандформирования. Военнослужащие блокировали населенный пункт, взяв под контроль возможные пути отхода условных боевиков. Используя бронеавтомобили специального назначения «Тигр» Центрального военного округа, разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили условных боевиков», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа ВС России.

Тренировка была проведена в рамках учений «Поиск-2021», которые проходят в Таджикистане вблизи афганской границы.

Ранее командующий войсками ЦВО прибыл в Таджикистан на учения у афганской границы.

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