Сенатор Цеков заявил, что Россия не допустит поставок британского оружия Украине

Россия будет стараться не допустить поставки оружия Украине Великобританией. Об этом заявил РИА «Новости» сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Если это соответствует действительности, то это крайне опасный факт и для самой Украины, и для Донбасса, и в определенной степени и для России. Естественно, наши соответствующие службы изучат это и будут стараться этого не допустить», — сказал сенатор.

По его словам, если подобные поставки вооружения осуществятся, то это «похоронит» перспективы урегулирования на Донбассе, а Киев в очередной раз подтвердит «свою роль провокатора новых конфликтов».

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания предоставит Киеву ракетное вооружение и военные корабли. По словам дипломата, украинская сторона в ближайшее время купит у Соединенного Королевства два действующих корабля (тральщика). Он отметил, что их не нужно будет строить. Как сообщил Пристайко, тральщики сразу войдут в состав ВМС Украины. Посол также заявил, что Киев получит ракетное вооружение, что поможет Украине значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, стороны запланировали совместно строить корабли для нужд украинских ВМС.