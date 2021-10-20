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Шойгу заявил, что США и НАТО начали модернизацию тактического ядерного оружия

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Американские военные при поддержке союзников по НАТО приступили к активной работе по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в странах Европы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Соответствующее заявление глава Минобороны сделал на совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Шойгу отметил, что особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств — членов Североатлантического альянса к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия.

Министр подчеркнул, что Россия видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Джо Байдена по ядерному нераспространению Джеффри Эберхард на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Вашингтон собирается предотвратить «дорогостоящую гонку вооружений».

По его словам, Соединенные Штаты собираются и дальше предпринимать действия для уменьшения роли ядерных вооружений, «обеспечивая при этом безопасность, надежность и эффективность американских средств стратегического сдерживания».

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