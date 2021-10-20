Остров Иводзима поднялся из-за извержений, обнажив «корабли-призраки» знаменитого сражения

В результате сейсмической активности за последние дни произошло поднятие острова Иводзима. об этом сообщает The Daily Mail. Из-за этого показались затопленные японские «корабли-призраки» времен Второй мировой войны.

Как рассказал директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада, это стало возможно, потому что остров имеет очень плоскую конфигурацию. Ранее лежавшие на дне теперь на поверхности оказались 24 японских транспортных кораблей.

На фотографиях, публикуемых в Сети, видно что корпуса судов лежат на вулканическом пепле.

Корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, их транспортировали в западную часть острова и использовали как волнорезы.

В 1945 году произошла одна из известнейших битв Второй мировой войны между японскими и американскими армиями. Сражение происходило за остров Иводзиму. В битве погибли свыше 20 тысяч японских военнослужащих и почти 7 тысяч американских солдат. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны. Гражданские лица на остров не допускаются.