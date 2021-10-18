Совместные учения России и Китая закончились в Японском море

Совместные учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР под названием «Морское взаимодействие-2021» закончились в Японском море. Об этом сообщается на сайте Минобороны России со ссылкой на представителей Тихоокеанского флота.

«В ходе практических этапов учения в морских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по макетам плавающих мин. В эпизоде по уничтожению корабля условного противника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту-мишени», — уточнили в Министерстве обороны.

В ходе учений корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа. Также были задействованы вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Еще российские и китайские моряки отрабатывали совместное тактическое маневрирование.

По информации ведомства, со стороны участвовали эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

В общей сложности российские и китайские моряки выполнили свыше 20 различных боевых упражнений.

Ранее корабли России и Китая провели совместные учения в Японском море.