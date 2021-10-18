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Во Франции заявили о «русском кроте» в Минобороны

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Depositphotos

Экс-директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле подтвердил, что «русский крот» внедрился в 2017 году в Минобороны республики. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 5. Бажоле не стал раскрывать подробности.

Журналистка телеканала задала вопрос Бажоле, правда ли, что в аппарат министерства обороны под руководством Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году якобы проник «русский крот». Бажоле указал, что будучи генеральным директором службы внешней безопасности, он довел эту информацию до сведения властей.

Он указал, что в XXI веке, во Франции стали говорить, что не нужно тратить бюджеты на борьбу со шпионами — после окончания холодной войны их нет. Приоритетом стала борьба с терроризмом.

«Мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», — сказал Бажоле в интервью для документального фильма под названием »Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu).

Ранее Франции предсказали разгром в войне с Россией. Французская армия не выдержит продолжительной войны с Россией, считают американские аналитики. Хотя вооруженные силы Пятой республики сильны и обладают новейшей техникой, резервов для затяжных боев у них нет. Поэтому Франции не обойтись без поддержки со стороны США, уверены эксперты RAND.

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