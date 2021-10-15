Эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в море недалеко от Владивостока, большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени — эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, приблизился к территориальным водам РФ и «предпринял попытку пересечения государственной границы».

Экипаж БПК «Адмирал Трибуц», находившийся в данном районе, предупредил американский корабль о недопустимости таких действий.

«После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в МО РФ добавили, что экипаж американского эсминца был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства из-за «артиллерийских стрельб в рамках совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021».

» [Chafee] отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

БПК «Адмирал Трибуц» продолжает выполнение задач в акватории Японского моря, рассказали в Минобороны.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходят с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

Как уточнили в Минобороны, совместные российско-китайские маневры впервые прошли в августе 2005 года, а начиная с 2012 года, проводятся ежегодные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеготовности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.