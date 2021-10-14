США и Таиланд планируют возобновить полномасштабные военные учения Cobra Gold

Полномасштабные международные военные учения Cobra Gold пройдут в Таиланде в феврале будущего года. Об этом в интервью газете Bangkok Post рассказал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акилино. Он находился в королевстве с визитом с 10 по 13 октября.

По мнению Акилино, Таиланду и Штатам нужно объединить усилия, чтобы в 2022 году прошли полномасштабные маневры с участием большего числа военнослужащих из разных стран.

Военный выразил надежду на расширение сложности тренировки и даже на потенциальное увеличение числа участвующих стран. По его словам, «главнокомандующий таиландскими силами обороны рассмотрит, какие другие государства присоединятся к учениям».

За последние 10 лет число американских военнослужащих в маневрах Cobra Gold сократилось с 10 тыс. до примерно 6-7 тыс.

В 2021 году учения были отменены из-за коронавируса.

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