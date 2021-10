Breaking Defense: армии США следует уделять больше внимания России

Армии США нужно уделять приоритетное внимание России, а не Китаю, пишет американское издание Breaking Defense.

«Чтобы противостоять действиям Москвы [в Восточной Европе], армии [США] необходимо обеспечить в своих будущих бюджетах сохранение адекватных инвестиций в расширенные возможности для ведения долгих наземных боев», — указано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что США и их союзникам для ведения продолжительных военных действий против России будет необходимо такое оружие, как боевая машина пехоты M2 Bradley и бронетранспортер M113, современные танк M1A2 Abrams и полевая буксируемая гаубица M777 калибра 155 миллиметров на шасси ICV (Infantry Carrier Vehicle) Stryker.

Издание отмечает, что для усиления обороноспособности НАТО также будет необходимо перебросить больше наземных боевых подразделений США в страны Балтии и Польшу.

ссоциация сухопутных войск США (Association of the US Army, AUSA) подготовила доклад под названием «Как нам сражаться с русскими». Наиболее опасными для американцев силами в российской армии в случае «непосредственного контакта» названы артиллерия, войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), а также армейская авиация, в первую очередь — ударные вертолеты. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru».