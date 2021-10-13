Путин предупредил о возможной экспансии террористических группировок из Афганистана

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи по видеосвязи с руководителями спецслужб стран Содружества независимых государств, предупредил о возможной экспансии террористических группировок из Афганистана, сообщает ТАСС.

«Обстановка в Афганистане непростая. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов (организация запрещена в России), которые устанавливают свои порядки, свои правила», — заявил Путин.

По мнению президента России, борьба с распространением терроризма в Средней Азии является задачей сотрудников спецслужб стран СНГ.

«Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», — заявил Путин.

Ранее «Талибан» заявил о готовности вторжения в Таджикистан.