СМИ: Британия создает спецназ для борьбы с Россией и Китаем

Спецподразделения британской армии приступят к новой тайной миссии против России и Китая, пишет газета The Times.

Бригадный генерал Марк Тоттен заявил изданию, что у подразделений воздушной и лодочной служб будет больше времени и средств для выполнения задач с «повышенным риском», требующих большей детализации, планирования и и специальных знаний. Он отметил, что возглавит «будущие силы спецназначения» британской морской пехоты, которые будут помогать спецподразделениям в борьбе с терроризмом и наемниками по всему миру. В эту группу войдут четыре тысячи человек.

Предположительно, спецназ сможет работать совместно с британской разведкой, чтобы следить за военными и разведывательными подразделениями России и Китая, отмечает издание.

Источники в армии сообщили газете, что спецподразделению также могут быть поручены «политические» задачи — например, обучение военно-морских сил стран, расположенных у Южно-Китайского моря, для лучшей защиты от «враждебности» КНР.

Накануне стало известно, что США хотят построить секретные шпионские базы на территории Великобритании для отслеживания спутников России и Китая.

Ранее сообщалось, что секретные характеристики британского танка Challenger 2 выложили на геймерском форуме.