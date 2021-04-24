Армия Израиля заявила о восьми выпущенных из сектора Газа ракетах

Армия Израиля заявила, что с территории сектора Газа по израильскому государству в общей сложности было выпущено восемь ракет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

«Израильские семьи укрываются в бомбоубежищах после того, как еще пять ракет были выпущены из Газы по южному Израилю», — говорится в сообщении, опубликованном утром в субботу, 24 апреля.

В ответ израильская сторона обстреляла объекты радикального палестинского движения ХАМАС. Были разрушены подземная инфраструктура и ракетные установки, находящиеся в секторе.

О первых трех ракетах Израиль заявил в ночь на субботу, 24 апреля. Как утверждают военные, одну из ракет удалось перехватить противоракетной системой «Железный купол», еще две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором.

Ранее сообщалось, что израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами, в основном с палестинцами, в Иерусалиме в ночь на пятницу, 23 апреля.