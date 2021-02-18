Захарова рассказала о ситуации в Нагорном Карабахе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной, передает РИА «Новости».

По ее словам, нарушений перемирия в Нагорном Карабахе зафиксировано не было. Дипломат указала, что российский миротворческий контингент на территории данного региона осуществляет контроль за ситуацией.

Она рассказала, что российские военные продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Карабах.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

В четверг, 18 февраля, Президенты России Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе.