Белоруссия и Россия готовы реагировать на любые военные угрозы и защищать граждан

Министр обороны Белоруссии заявил, что республика и Россия обеспечивали и будут обеспечивать военную безопасность, а также готовы реагировать на любые угрозы.

В эфире телеканала «Беларусь 1», он прокомментировал ход совместных учений стран «Славянское братство — 2020». Министр констатировал, что страны могут защитить граждан, которые хотят жить в мире и трудиться во благо своей страны.

Хренин уточнил, что замыслом учений «Славянское братство» было задействование воздушного пространства для выполнения задач российской и белорусской авиации.

Ранее в Минобороны России заявили, что совместные российско-белорусские учения «Славянское братство-2020» не направлены против третьих стран. Первый этап учений начался 14 сентября на белорусском полигоне «Брестский» и завершится 25 сентября. Второй этап учений начнется 22 сентября.

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