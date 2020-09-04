Глава минобороны Белоруссии поблагодарил РФ и КНР за поддержку его страны

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин поблагодарил Россию и Китай за поддержку в связи с предпринимаемыми мерами по стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусское военное ведомство.

«Глава белорусской военной делегации выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам...» — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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