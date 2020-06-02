Путин утвердил Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания
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Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания, 2 июня.
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