США сокращают масштаб учений Defender Europe из-за коронавируса
Вооруженные силы США прекратили переброску военных на учения Defender Europe-2020 («Защитник Европы 2020») на фоне пандемии коронавируса нового типа, об этом сообщается на странице Европейского командования ВС США в Facebook.
США приняли решения об изменении масштаба учений в ответ на ситуацию с распространения коронавируса, говорится в сообщении. В настоящее время все передвижения военнослужащих и военной техники из Соединенных Штатов в Европу прекращены.
Учения Defender Europe-2020 должны пройти в нескольких европейских странах вдоль западной границы России в апреле-мае текущего года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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