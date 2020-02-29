В Польше начались учения Defender-Europe 20 с участием американских военных

В Польше начались масштабные военные учения Defender-Europe 20 («Защитник Европы 20») с участием военных из США и применением американской техники. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в своем Twitter.

«Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу», — написал Блащак.

Известно, что в течение ближайших недель в республику прибудет несколько тысяч американских солдат и военнослужащих других стран НАТО, в том числе из Германии и Великобритании.

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