Британия может отказать в экстрадиции Ассанжа из-за дела о слежке для разведки США

Дело о шпионаже для американских властей может стать причиной отказа Великобритании в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ассанжа Аитора Мартинеза.

По словам адвоката, уголовное расследование, начатое в Испании, очень актуально, так как показывает, что за Ассанжем и его адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне проводились регулярные слежки для американских властей.

Мартинез утверждает, что это может стать причиной того, что Великобратания откажет в запросе об экстрадиции в страну, где не соблюдаются минимальные правовые гарантии.

Юрист уточнил, что испанский суд возбудил уголовное дело против охранной компании, которая работала в эквадорском посольстве в Лондоне, так как, предположительно, данная компания работала на разведку США, собирая информацию об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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