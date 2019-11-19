В США изучат способ защиты ветеранов от «дезинформации» России

Сенаторы США намерены выяснить, каким образом обеспечить протекцию американских сенаторов от кампаний по пропаганде дезинформации в интернете, в том числе со стороны России и Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное в Министерство по делам ветеранов США.

Как отмечается, в отчете по итогам расследования организации «Американские ветераны войны во Вьетнаме» говорится, что «известная российская пропаганда и аналогичные материалы, разжигающие политическую рознь, распространяются администраторами как минимум из 30 стран». Политики ссылаются на этот документ.

Также в материале сообщается, что эти иностранные администраторы регистрируют учетные записи в соцсетях, якобы принадлежащие ветеранам Вооруженных сил США, которые работают в влиятельных ветеранских организациях.

Указывается, что эти аккаунты разжигают политическую рознь и ненависть в сети.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в связи с предстоящими президентскими выборами в 2020 году увеличивается угроза иностранного влияния на ветеранов.

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