Специалисты нашли все части упавшего Су-25 на Ставрополье

Специалисты, которые в настоящее время работают на месте крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, нашли «черные ящики» и все части самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам источников, во время исследования местности были найдены все детали упавшего самолета, а также обнаружены «черные ящики».

По предварительным оценкам, бортовые самописцы сохранились и их можно будет расшифровать.

Как отмечается, все найденные предметы уже вывезены с места происшествия.

Штурмовик потерпел крушение недалеко от Буденновска. Самолет мощно ударился об землю, вследствие чего взорвался и полностью разрушился.

Ранее сообщалось, что пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли.