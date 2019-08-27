Посетителям МАКСа показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском можно было увидеть перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно появившимся в соцсетях видеозаписям, экспериментальный истребитель выкатили на стоянку для того, чтобы его могли увидеть посетители выставки.

Уточняется, что данное воздушное судно считается уникальным. Его отличает крыло обратной стреловидности, положительно влияющее на взлетно-посадочные характеристики и управляемость истребителя на малых скоростях.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности поспособствовать полетам турецких летчиков на российских двухместных истребителях Су-30СМ.