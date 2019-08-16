ВМС Турции обнаружили новые фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана

Специалисты Военно-морских сил (ВМС) Турции обнаружили в Каспийском море новые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкого министерство обороны.

Отмечается, что поиски тела пилота и «черного ящика» самолета продолжаются в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в Каспийское море упал азербайджанский истребитель МиГ-29. Известно, что крушение самолета произошло 24 июля около 22.00 по местному времени (21.00 мск) во время учебно-тренировочного полета. На его борту находился один пилот, о судьбе которого до сих пор ничего не известно.

По факту крушения самолета военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.