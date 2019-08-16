Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием

Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.

По их словам, С-400 отличаются от зарубежного оружия невысокой стоимостью и высокой эффективностью.

Эксперты подчеркнули, что С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км и на высоте до 27 км над уровнем моря.

Они также отметили, что российские зенитно-ракетные комплексы превосходит любую другую аналогичную систему, даже американский Patriot.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, что Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям.