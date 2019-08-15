Эксперты: Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям

Эксперты рассказали, что Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, Россия является лидером в области этого вида вооружения.

Комментируя высказывание помощника американского президента национальной безопасности Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских технологий, эксперты заявили, что у США нет аналогов российского гиперзвукового оружия.

«Заявления Болтона - это очередной пример антироссийской риторики со стороны высших должностных лиц США», — рассказал российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия.