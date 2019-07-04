«Испугались РФ?» США увозят беспилотники из Польши

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США перебросят разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, вместе с беспилотниками на территорию Румынии будет переправлен обслуживающий персонал и сопутствующее оборудование.

Как отмечается, командования ВВС США назвало переброску беспилотников временной мерой.

При этом в США заявили, что беспилотники будут переброшены в Румынию на время строительства взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Польше.

Ранее сообщалось, что Госдума ответила на размещение беспилотников США в Польше.