«Испугались РФ?» США увозят беспилотники из Польши
США перебросят разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, вместе с беспилотниками на территорию Румынии будет переправлен обслуживающий персонал и сопутствующее оборудование.
Как отмечается, командования ВВС США назвало переброску беспилотников временной мерой.
При этом в США заявили, что беспилотники будут переброшены в Румынию на время строительства взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Польше.
Ранее сообщалось, что Госдума ответила на размещение беспилотников США в Польше.