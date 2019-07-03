Названы характеристики «Лошарика»

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в фейсбуке про тактико-технические характеристики глубоководного аппарата «Лошарик», на котором произошла авария в Баренцевом море.

По его словам, глубина погружения аппарата достигает шести тысяч метров, а скорость движения — 11 километров в час.

Кроме этого, добавил подводник, численность экипажа офицеров — 14 человек, а научной группы — пять.

Также аппарат, уточнил эксперт, оснащен многолучевым эхолотом, профилографом и механическими манипуляторами.

При этом, подчеркнул Шурыгин, аппарат не является атомным и не обладал никаким оружием. Его цель была изучить рельеф дна в Баренцевом море, чтобы обеспечить применение сил Военно-морского флота в территориальных водах.

Ранее была названа возможная причина аварии в Баренцевом море.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.