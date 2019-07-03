Шойгу сделал заявление о проводимых погибшими подводниками исследованиях

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что погибшие подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Минобороны отметил, что подводники на борту были уникальными военными специалистами. Они проводили важные исследования по изучению гидросферы Земли, заявил Шойгу.

По его словам, семеро из погибших были капитанами первого ранга, трое — второго ранга. Также двое погибших были Героями России.

Все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Ранее Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на подлодке.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.