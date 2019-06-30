ЧФ внимательно следит за эсминцем США в Черном море

Силы Черноморского флота (ЧФ) организовали непрерывное слежение за эсминцем США «Карни», который вошел в акваторию Черно моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за американским эсминцем наблюдает сторожевой корабль «Сметливый» и ведется слежение с помощью электронных средств.

Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море.

Уточняется, что эсминец США заходил в Черное море уже четыре раза до этого.

В последний раз корабль совершил «визит» в этот регион в апреле, чтобы принять совместное участие в маневрах с Болгарией и Грузией.

Учения стартуют 1 июля, они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе.