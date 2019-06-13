Госдума ответила на размещение беспилотников США в Польше

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сравнил ситуацию с размещением американских беспилотников MQ-9 на польской территории с Карибским кризисом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если они думают, что они такими мерами попытаются запугать Россию, то ничего у них не получится. Мы и пострашнее ситуации знали», — заявил Шаманов.

Он также добавил, что российская сторона будет принимать ответные меры, поскольку у России «достаточно широкий арсенал мер».

Ранее сообщалось, что замглавы российского МИДа Сергей Рябков высказал беспокойство по решению разместить американские беспилотники в Польше.