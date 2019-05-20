Бомбардировщик B-2 «послал сообщение» врагам США

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ВВС США опубликовали видео с тяжелым стратегическим бомбардировщиком B-2, который сбрасывает несколько бомб. Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, этим видео ВВС США посылают «ясный сигнал» противникам Вашингтона.

Как отмечается, на видеозаписи B-2 сбрасывает две противобункерные авиационные бомбы GBU-57.

При этом, по мнению экспертов, подобным оружием США могут начать военную кампанию против Ирана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от угроз и войны.