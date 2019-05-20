Бомбардировщик B-2 «послал сообщение» врагам США
ВВС США опубликовали видео с тяжелым стратегическим бомбардировщиком B-2, который сбрасывает несколько бомб. Об этом сообщает The Drive.
По данным издания, этим видео ВВС США посылают «ясный сигнал» противникам Вашингтона.
Как отмечается, на видеозаписи B-2 сбрасывает две противобункерные авиационные бомбы GBU-57.
При этом, по мнению экспертов, подобным оружием США могут начать военную кампанию против Ирана.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предостерег Иран от угроз и войны.