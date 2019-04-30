Разработка С-500 почти завершена, пишут СМИ
Разработка элементов российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 подошла к концу, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Отмечается, что в данный момент завершено создание радиолокационного комплекса (РЛК) и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) для С-500.
Начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков рассказал изданию, что С-500 смогут бороться с «баллистическими блоками».
Также, по данным издания, С-500 сможет противостоять спутникам.
Ранее в Минобороны анонсировали скорое вооружение армии ЗРК С-500.