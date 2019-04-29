Япония решила вдвое увеличить дальность своих ракет
Минобороны Японии планирует вдвое увеличить дальность ракет класса «земля - корабль». Об этом сообщает Sankei Shimbun.
По данным издания, ведомство намерено увеличить дальность этих ракет до 400 км.
Как отмечается, это позволит военным Японии усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.
При этом японское минобороны рассчитывает оснастить обновленными ракетами самолеты ВМС Японии в 2022 году.
Ранее сообщалось, что китайские корабли вошли в «спорные воды» Японии.