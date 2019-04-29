Япония решила вдвое увеличить дальность своих ракет

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Минобороны Японии планирует вдвое увеличить дальность ракет класса «земля - корабль». Об этом сообщает Sankei Shimbun.

По данным издания, ведомство намерено увеличить дальность этих ракет до 400 км.

Как отмечается, это позволит военным Японии усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.

При этом японское минобороны рассчитывает оснастить обновленными ракетами самолеты ВМС Японии в 2022 году.

Ранее сообщалось, что китайские корабли вошли в «спорные воды» Японии.