Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала С-400 вместо Patriot
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Россия предоставила более выгодные условия на покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, чем США для своих комплексов Patriot. Слова президента передает Reuters.
Он подчеркнул, что Турция завершила сделку по приобретению С-400 и продолжает платежи по ней.
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Эрдоган добавил, что аргументы США относительно покупки российских С-400 являются «неверными».
Ранее сообщалось, что США отказались создавать рабочую группу с Турцией по С-400.