Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара в Сирии
В провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США погибли десять мирных жителей. Об этом сообщает Syria TV.
По данным телеканала, среди погибших есть дети.
Как отмечается, арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС), которые пользуются поддержкой США, недавно заявили о том, что они возобновляют борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) на юго-востоке Сирии.
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Ранее сирийские СМИ сообщили о гибели четырех мирных жителей от взрыва мины.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.