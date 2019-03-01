Польша потратит на модернизацию армии рекордные $50 млрд

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Польша потратит на модернизацию вооруженных сил рекордные $50 млрд, сообщает ТАСС.

Как отмечается, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак подписал соответствующий План технической модернизации вооруженных сил республики до 2026 года.

Расходы на его реализацию составят 185 млрд злотых ($50 млрд). Объем выделяемых средств при этом будет постепенно повышаться: с 11 млрд злотых в 2019 году до 30,8 млрд злотых в 2026 году.

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Уточняется, что на эти средства планируется приобрести 32 многофункциональных истребителя пятого поколения. Кроме того, Польша намерена приобрести штурмовые вертолеты для борьбы с подлодками, системы ПВО малой дальности, а также беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что США поставят Польше 20 ракетных установок на $414 млн.