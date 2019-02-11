В Польше похвастались «срывом планов» России по Балтийскому морю

Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что Польша «похоронила» планы России на сохранение морских транспортных путей в Балтийском море. Об сообщает Defence24.

По мнению эксперта, у ВМС Польши есть дивизион береговой охраны с ракетами NSM дальность полета в 220 км, что позволяет блокировать движение российских судов по Балтийскому морю.

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Кроме того, эксперт отметил, что вскоре в Польше могут появиться новые фрегаты, но они не смогут обеспечить противовоздушную защиту со стороны моря, поэтому российские военные смогут устранить их «быстро и дешево».

Россия сможет противостоять польским военным кораблям, используя противокорабельные ракеты, которые будут доставлены в Калининградскую область, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Польша закупит у США ракетные системы HIMARS на $414 млн.