СМИ: КНДР продолжает разработку ракетных вооружений

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Северная Корея в декабре тестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, это свидетельствует о том, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений.

Как отмечается, телеметрическое оборудование, в частности, необходимо для контроля траектории и скорости полета ракеты.

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При этом, по словам источников, эти тесты связаны с желанием КНДР напомнить о своих возможностях.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР.