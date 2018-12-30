СМИ: КНДР продолжает разработку ракетных вооружений
Северная Корея в декабре тестировала телеметрическое оборудование для баллистических ракет. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на источники.
По данным издания, это свидетельствует о том, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений.
Как отмечается, телеметрическое оборудование, в частности, необходимо для контроля траектории и скорости полета ракеты.
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При этом, по словам источников, эти тесты связаны с желанием КНДР напомнить о своих возможностях.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР.