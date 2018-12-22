СМИ предсказали повторение керченского инцидента в Арктике

В Арктике может произойти инцидент, подобный происшествию в Керченском проливе, из-за действий США по «обеспечению свободы» морской навигации в регионе, сообщает издание Telepolis.

Издание отмечает, что Россия усиливает контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам.

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Уточняется, что Москва «будет реагировать более агрессивно» при защите своих интересов.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что Киеву нужна провокация в Керченском проливе, чтобы удержать власть.