В конгрессе раскритиковали сокращение войск США в Афганистане
Глава комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри заявил, что обеспокоен возможным сокращением американских войск в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобный шаг затруднит способность оставшихся войск защитить себя.
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Он также добавил, что из-за этого партнеры США по коалиции могут сократить свое присутствие в Афганистане.
Ранее СМИ сообщили, что США выведут из Афганистана семь тысяч военных.