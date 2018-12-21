В конгрессе раскритиковали сокращение войск США в Афганистане

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Глава комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри заявил, что обеспокоен возможным сокращением американских войск в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобный шаг затруднит способность оставшихся войск защитить себя.

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Он также добавил, что из-за этого партнеры США по коалиции могут сократить свое присутствие в Афганистане.

Ранее СМИ сообщили, что США выведут из Афганистана семь тысяч военных.