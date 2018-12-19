Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии
США приступили к выводу войск из Сирии, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали победу над ИГ (организация запрещена в России) в Сирии.
«Эти победы над ИГ в Сирии не сигнализируют о завершении [действий] Глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой, переходя к следующему этапу этой кампании», - заявила Сандерс.
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Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войска из Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.