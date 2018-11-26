National Interest оценил российское оружие против подлодок

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Американский журнал The National Interest оценил новейшее оружие военно-морского флота России — противолодочную систему «Пакет», которая представляет собой мощную и универсальную систему вооружения с многоцелевой пусковой установкой.

Российская система «Пакет» состоит из интегрированной центральной системы управления, а также имеет двойной наступательный потенциал: противолодочную и противоторпедную защиту. Оружие оснащено гидроакустической станцией для обнаружения целей с помощью гидролокаторов, отмечается в материале.

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Помимо этого, оно оборудовано пусковой установкой, которая оснащена противолодочными торпедами, а также противоторпедными ракетами с тепловой системой самонаведения. Особенностями системы «Пакет» является его универсальность и модульность.

Журнал отмечает, что конкретного зарубежного аналога системе «Пакет» найти трудно, но приводит в пример американскую систему защиты надводных кораблей от торпед (SSTD) с акустическими сенсорами и индийскую противоторпедную систему Mareech (ATDS).

Отмечается, что новые системы «Пакет» устанавливаются на корабли типа «Стерегущий».