Задержанные украинские корабли доставят в порт Керчи

Три украинских корабля, задержанные за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой.

«Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь», — сказал Лозовой.

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Он подтвердил, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение государственной границы).

Ранее стали известны координаты точки задержания украинских кораблей в Черном море.