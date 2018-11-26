Задержанные украинские корабли доставят в порт Керчи
Три украинских корабля, задержанные за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой.
«Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь», — сказал Лозовой.
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Он подтвердил, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение государственной границы).
Ранее стали известны координаты точки задержания украинских кораблей в Черном море.