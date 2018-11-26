Стали известны координаты точки задержания украинских кораблей в Черном море

Украинские корабли были задержаны в точке с координатами 44 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что эта точка расположена примерно в 20 км от российского побережья и примерно в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

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«Координаты точки задержания: 44 градуса 51 минута 5 секунд северной широты и 36 градусов 23 минуты 6 секунд восточной долготы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что все корабли и суда военно-морских сил Украины были подняты по тревоге после того, как ФСБ России задержала корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».