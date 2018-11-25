Российские военные химики прибыли в Алеппо

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Военные химики из России прибыли в сирийский город Алеппо, который подвергся обстрелу снарядами, начиненными отравляющими веществами, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, в Алеппо прибыли группы из состава дислоцированных в Сирии наблюдательных постов подразделений радиационной, химической и биологической защиты, которые привезли с собой специальное оборудование. В настоящее время они ведут работу с пострадавшими, а также осуществляют мониторинг ситуации в районе применения отравляющих веществ.

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По его словам, предварительные данные, подтвержденные симптомами отравления у пострадавших, говорят о том, что Алеппо был обстрелян снарядами, начиненными хлором.

Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Алеппо.