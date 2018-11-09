СК начал проверку после взрыва боеприпаса под Самарой
Следственный комитет России начал проверку по факту взрыва на полигоне во время утилизации боеприпасов в Самарской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
По данным СК, на полигоне произошла детонация зенитного снаряда.
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Как отмечается, на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате взрыва боеприпаса пострадали четыре человека.