СК начал проверку после взрыва боеприпаса под Самарой

Следственный комитет России начал проверку по факту взрыва на полигоне во время утилизации боеприпасов в Самарской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По данным СК, на полигоне произошла детонация зенитного снаряда.

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Как отмечается, на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате взрыва боеприпаса пострадали четыре человека.