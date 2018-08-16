В ДНР прокомментировали заявление Киева о «захвате» территорий в Донбассе

В министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прокомментировали слова командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о захвате территории в 15 кв. км в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.

По словам представителя оперативного командования ДНР, это заявление не соответствует действительности.

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«Это факты, выдуманные «товарищем» Наевым для того, чтобы поднять морально-психологическое состояние своих военнослужащих», — сказал источник.

Он добавил, что в настоящее время морально-психологическое состояние украинских силовиков «на нижайшем уровне». Кроме того, у них низкий уровень обеспечения, а укомплектованность не превышает 65-70%.

Ранее Наев заявил, что украинским силовикам удалось захватить территорию в 15 кв. км в Донбассе.