В Совфеде обосновали некомпетентность идеи о конвоировании украинских судов НАТО и ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление украинской стороны о намерении обратиться в Совбез ООН или в НАТО с просьбой конвоировать суда в Азовском море. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, суда НАТО и США могут заходить в Азовское море, согласно договоренностям России и Киева, только с согласия российской стороны. Он заметил, что море является мелководным, поэтому крупные суда не смогут туда «просто зайти».

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«Поэтому это очередное некомпетентное заявление должностного лица на Украине. Они сами создали ситуацию на Азовском море с арестом судна «Норд», думали, как из нее выйти, но то, что они предлагают, это нереально», — заявил Цеков.

Он добавил, что с точки зрения закона заявленные украинской стороной действия являются незаконными.

«Правда, отметим, что международное сообщество и Евросоюз все меньше и меньше поддерживают Украину, от нее просто устали уже, и от подобных заявлений в том числе», — сказал Цеков.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НАТО не будет конвоировать украинские суда в Азовском море.