На Украине заявили о перехвате грузовым самолетом российского корабля

Военно-транспортный самолет Ан-26 ВМС Украины «перехватил» российский корабль в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным издания «Думская», малый ракетный корабль ВМФ России был замечен 2 июня у острова Змеиный, входящего в состав Одесской области. На перехват вылетел грузовой Ан-26.

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Отмечается, что после обнаружения российский корабль ушел в открытое море.

В российских вооруженных силах еще не прокомментировали эту информацию.

Ранее СМИ сообщили, что российские Су-34 перехватили израильские самолеты F-16 над Ливаном. В министерстве обороны России опровергли данную информацию.