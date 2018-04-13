СМИ назвали восемь потенциальных целей ударов США в Сирии

США рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

По данным телеканала, потенциальными целями могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое якобы производит химоружие.

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Источник добавил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, в надежде, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.

По ее словам, никаких окончательных решений сделано не было.